Pågripen og sikta for vald

Ein mann i 50-åra er onsdag ettermiddag pågripen og sikta for vald i nære relasjonar. Hendinga skjedde i Romsdal, og operasjonsleiar John Brattland i Møre og Romsdal politidistrikt seier til NRK at mannen er sett i arrest på grunn av fare for at han skal gjere det same igjen.