Pågrepet for hytteinnbrudd

Tre tenåringer er pågrepet for innbrudd i to hytter i Nakkedalen i Vestnes. Politiet forteller at det var minimalt med skader på hyttene, men at tenåringene hadde stjålet med seg alkohol. Politiet ber dem som har hytter i området å sjekke om de har hatt ubudne gjester på besøk.