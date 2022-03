Pågrepet for hærverk

En ung mann er pågrepet for å ha knust ruter og speil på flere biler i Ålesund sentrum, melder politiet. Arild Reite i politiet sier til NRK rundt klokka halv åtte at det foreløpig er tre biler det er meldt om skade på. Dersom en har parkert bilen sin i Parkgata eller Sundgata anbefaler Reite at man tar en sjekk.