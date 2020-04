Pågrepet etter politiaksjon

To menn i henholdsvis 20- og 40-årene ble pågrepet i i Kristiansund i natt etter å ha kjørt inn i gjerdet ved en privat bolig. Det skjedde med en stjålet bil. De to stakk av fra stedet. Koordinert arbeid mellom politipatrulje og sporsøk fra hundepatrulje førte til pågripelsen. Mennene er satt i arrest og blir siktet for flere forhold, opplyser politiet.