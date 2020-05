Pågrepet etter innbrudd

En person ble tirsdag ettermiddag pågrepet etter et innbrudd som skjedde natt til tirsdag på rådhuset i Kristiansund. Det skriver Tidens Krav. Mannen ble avslørt da politibetjenter besøkte ham hjemme. Der fant de tyvegods. Kommunens kommunikasjonssjef, Tore Lyngvær, sier til avisa at de er lettet over at tyven er pågrepet.