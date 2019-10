Pågrepet etter drapstrusler

En mann ble onsdag fengslet av sikkerhetshensyn etter at han skal ha kommet med drapstrusler mot en mann som står på tiltalebenken i en pågående rettssak i Molde. Det skriver Romsdals Budstikke. Mannen skal ifølge avisa ha sagt til politiet at han var kommet til Fylkeshuset for å drepe den hovedtiltalte og at han hadde gjemt en kniv på stedet. Det ble senere funnet en kniv på ett av toalettene, men politiet har ikke kunnet knyttet denne beslaglagte kniven til den siktede mannen. Mannen vil bli holdt fengslet ut uka.