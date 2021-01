Påbud om munnbind i Aure

Det har mandag vært et hastemøte i formannskapet i Aure. All organisert fritidsaktivitet innendørs utsettes til 19. januar. Ordfører Hanne-Berit Brekken sier til Tidens Krav at de velger å ikke ha organiserte samlinger i idretten, noe som betyr at de har stengt Aure arena. I tillegg er det påbud om bruk av munnbind i busser, drosjer og i det offentlige rom, som kjøpesenter, butikker, venterom, i frisør- og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt. Disse påbudene gjelder til og med den 18. januar.