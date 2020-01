På vei for å undersøke feil

Mørenett har fått observasjoner for hvor feilen er lokalisert i Vanylven og montører på vei for å undersøke. Det er fortsatt strømløst mellom Eidså og Sørbrandal. I Volda er montører er på vei til stedet for å undersøke feilen, men det vil ta noe tid. På grunn av feil i høyspentnettet er det strømløst for kunder i Dalsfjorden. På Hareid er 274 kunder berørt av strømstans og

omkobling er begynt. Mørenett opplyser at det kan bli noen blink i lyset når de kobler om nettet.