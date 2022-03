På veg mot Murmansk

Den russiske trålaren «Belomorsk» oppgir no at den er på veg mot den russiske hamnebyen Murmansk. Det kjem fram gjennom AIS-data på Marine Traffic. Båten reiste søndag ettermiddag frå Fiskerstrand Verft på Sunnmøre. Ei kartlegging NRK har gjort viste at båten var eigd av den russiske politikaren Igor Zubarev, som står på EU si liste over sanksjonerte personar.