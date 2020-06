På TV i høst

NRK sitt høst-tilbud ble i dag lansert, og der skal du blant annet få møte Karsten Warholm, som er verdens beste friidrettsutøver, uansett gren. Han og hans trener Leif Olav Alnes har ikke bare oppnådd unike resultater, de har også et helt unikt vennskap. For første gang åpner de dørene til hverdagen, tankene og de unike og veldig hjemmesnekrede metodene som er grunnlaget for den enorme suksessen. Dokumentarserien «Karsten og Leif» har premiere i august.