Ved Innsmøla skole har det vore mange tomme pultar dei siste vekene på grunn av omgangssjuka. I enkelte klasserom har fleirtalet av elevane vore borte samstundes.

– Eg trur alle familiar med barn har hatt ei runde med omgangssjuka. Enkelte har hatt både to og tre rundar, seier avdelingsleiar Yngve Rangnes Vean. Ingen klasser har vore fulltalige ein einaste dag dei siste vekene.

Også barnehagane og helsevesenet er hardt ramma.

Avdelingsleiar Yngve Rangnes Vean seier at enkelte barn har hatt to og tre runder med omgangssjuke. Foto: privat

Underbemanna og overarbeidd

Kommunelege Håvard Bjørkly stadfestar at uvanleg mange har vore sjuke dei siste vekene. Dei første tilfella dukka opp i månadsskiftet oktober/november.

– Eg håper at det verste er over, men vi ser faktisk folk som vert sjuke for andre gang, etter ei veke utan symptom, seier Bjørkly. Smøla har 2200 innbyggjarar og det merkast godt når store delar av befolkninga ligg sjuk. På helseinstitusjonane har det vore tynt i rekka med tilsette.

– Personalet har vore underbemanna og dei som er att er overarbeidd. Takka vere tilkallingsvikarar har det gått bra, seier Bjørkly.

Alvorleg sjuke

Kommunelege Håvard Bjørly seier at uvanleg mange har blitt smitta av omgangssjuke på Smøla. Foto: privat

Noroviruset herjar i heile landet. Godt over dobbelt så mange utbrot av noroviruset har blitt meldt inn i år mot i fjor, ifylgje Folkehelseinstituttet. Helseinstitusjonar og barnehagar har plikt til å melde inn omgangssjuke.

Kommunelegen på Smøla har enno ikkje fått konstatert kva slags virus som har slått ut befolkninga, men mistenker at det er Noroviruset. Enkelte har blitt svært sjuke.

– Vi har hatt nokre alvorlege tilfelle der folk har blitt så hardt angripne at dei har fått blodtrykksfall og svimer av. Grunnen er væsketapet, seier Bjørkly. Sjølv har han så langt unngått å bli sjuk.

Frisk til jul

Ved Innsmøla skole tok elevane juleferie i dag. Avdelingsleiar Vean håper at sjukdommen snart har herja frå seg.

– Eg veit at enkelte ligg rett ut endå, men det er nokre dagar att til jul, så eg håper vi bergar jula, seier Vean.

