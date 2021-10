Børge Solberg Aklestad (2) peker mot en bratt bakke. Han og de andre ungene ved småbarnsavdelinga i Sæbø barnehage er på tur dit de skal ta formiddagsluren sin.

– Opp her, sier Børge.

Han vet hva som skjer når de kommer fram. Og han gleder seg.

Børge er målrettet når han vet at han skal sove i hengekøye. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Når småbarnsavdelinga er ute på tur må de ofte tilbake til barnehagen når barna skal sove. Men da styrer Astrid Farstad kom med ideen om å ha med hengekøyer på tur, ble det andre boller.

– Da har vi muligheten til å henge opp hengekøyene og la de få sove, og så fortsette turen etterpå.

Så fort Børge er ferdig med å spise, løper han bort til hengekøyene. Han kan knapt vente med å legge seg oppi.

– Jeg er klar, sier han ivrig.

– De vil opp i hengekøya. De synes det er så koselig å ligge der oppe, sier Farstad, som legger til at det er deilig å ikke måtte stresse med å komme seg tilbake til barnehagen.

Pedagogisk leder, Hanne Løvik Saure, hjelper Børge opp i hengekøya for dagens blund. Du trenger javascript for å se video. Pedagogisk leder, Hanne Løvik Saure, hjelper Børge opp i hengekøya for dagens blund.

– Noen av ungene sovner fortere når de sover i hengekøyene enn når de ligger i vognene sine. De koser seg når de ligger lunt og godt i hengekøyene, sier pedagogisk leder, Hanne Løvik Saure.

Hun ser hvor godt barna trives på tur. Og det er det ikke bare barna som er glade for hengekøyene. De ansatte setter pris på fleksibiliteten det gir dem.

– Det er så kjekt å kunne bruke hele dagen ute på tur, sier Løvik Saure.

Barna får bruke mer tid ute på tur når de sover i hengekøyer. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK Hengekøyene er populære og barna kan nesten ikke vente med å komme opp i dem. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK De voksne bytter på å holde vakt når de små sover. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK Flere av barna sovner fortere i hengekøyene enn de gjør i vogn. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK To og to barn deler som regel en dobbel hengekøye. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

«Sovekarin»: – Spennende for barna

Karin Naphaug driver firmaet Sovekarin og har lang erfaring i arbeid med barns helse og søvnvaner. Hun har ikke hørt om barnehager som gjør lignende før, men liker ideen.

Helsesykepleier Karin Naphaug har 20 år med erfaring med barns helse og søvnvaner. Foto: Privat

– Jeg synes det er en kjempegod idé. De fleste barn sover jo best ute.

Hun hører ofte om barn som sover litt for sent på ettermiddagen fordi barnehagen kommer sent hjem fra tur og at de da blir vanskelig å legge på kvelden.

– Da slipper de å stresse hjem og så kan barna ha lengre turdager.

Det er også positivt at barn venner seg til å sove ute, sier hun.

– Å lære barn å sove ute er kjempefint. Da venner de seg til å sove på forskjellige steder.

Så lenge foreldrene synes det er greit og barna er varme, anbefaler hun at andre barnehager også prøver ut hengekøyer.

– Det er spennende og en annen opplevelse for barna. Barnehagen har min fulle støtte, sier hun.

Holder varmen

Barna blir godt pakket inn når de skal sove i hengekøyene. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Været må være forholdsvis ok for at barna på Sæbø skal sove i hengekøyer. De sover som oftest under en gapahuk. For å holde varmen pakkes de små inn i ull og tepper.

I tillegg har barnehagen fått hjemmestrikket ullunderlag fra Hjørundfjorden omsorgssenter. De eldste i bygda hjelper dermed de aller minste å holde varmen.

En til to voksne står alltid og passer på når barna ligger i hengekøyene. Det er som regel flere voksne med og da kan de barna som ikke sover om dagen fortsette å leke.

Men for Børge er det tid for å slukne.

– Natta, hvisker han med et lurt smil.