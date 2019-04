På pallen i svenske 10-mila

Olav Lundanes fra Ålesund var med på laget da Halden SK løp inn til en tredjeplass i den svenske storstafetten 10-mila. IFK Gøteborg vant stafetten for tredje året på rad mens finske Koovee tok andreplassen. Løpet startet lørdag kveld med målgang søndag morgen. Fredrikstad ble beste norske lag i kvinneklassen med en fjerdeplass. Olav Lundanes løp to sesonger for den finske klubben Paimio Rasti, men vendte tilbake til Halden SK i fjor. Bildet er fra et tidligere løp.