På overtid for Kleven

Bustyrar for konkursråka Kleven, Bjørn Åge Hamre, seier til NRK at dei framleis ikkje har gitt opp å finne ei ny driftsløysing for verftet. Fredag blei det kjent at alle dei 225 tilsette i selskapet Kleven Maritime Contracting får jobb hos Langseth AS, og Hamre håper framleis at dei skal klare å sikre dei andre arbeidsplassane ved verftet også. – Vi er på overtid, men vi har ikkje gitt opp. Og det betyr at vi framleis har eit håp om å få til noko. Men det er krevjande, seier Hamre. Han slår fast at dei har fått på plass mange brikker for å få til vidare drift ved verftet, men at nokre vesentlege brikker framleis ikkje er på plass. – Desse brikkene er avgjerande for at vi skal få til vidare drift. Det går føre seg forhandlingar på fleire nivå, og saka er kompleks, seier han.