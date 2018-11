På god veg mot nytt vitensenter

Sparebanken Møre gir 5 millionar kroner til Atlanterhavsparken i Ålesund. Pengane skal brukast til å lage landets første marine vitensenter for barn og unge. Senteret skal vere eit tilbod for heile regionen og er ein del av akvariet si satsing for å bli nasjonalakvarium, seier dagleg leiar Tor Erik Standal. Prosjektet vitensenteret har søkt Forskingsrådet om å få statleg støtte. Startkapitalen fra Sparebanken Møre betyr mykje for å få gjennomslag for søknaden i departementet, meiner prosjektleiar Anne Breiby.