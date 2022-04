Bygda slo seg sammen – bygger butikk på dugnad

– Bygdefolket er «fole» interessert i få beholde butikken sin. Det som også er rundt en butikk er fryktelig viktig for bygda.

Det sier Roy Dahle. Han er en av de mange som er med på dugnaden for å få en matbutikk til bygda si.

I dag har bygda en kiosk på ferjekaia som også selger matvarer. Men da det ble klart at den etterhvert ville forsvinne, valgte bygdefolket å satse.

– Bygdefolket er fryktelig flinke til å stille opp når det skjer noe.

Det som nå blir en Joker-butikk, var tidligere et kombinert post- og bankbygg. – Fra og med riving av det gamle bygget og til dags dato har folk stilt opp, forteller Roy Dahle. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

En viktig møteplass for bygda

For det er ikke bare matvarene som er viktig. Dahle trekker også frem henting av post, tippekuponger og at det blir et samlingspunkt for innbyggerne.

– Dette med tilfeldige møteplasser er viktig. Før gikk jo folk på besøk til hverandre uten å ringe på forhånd for å spørre – sånn er det ikke lengre. Men på butikken kan du tilfeldigvis møte på kjente og slå av en prat der, sier han.

Liv Anne Helle er også en av de som har bidratt sterkt for å få på plass butikken. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Dahle sier dugnadsånden står sterkt i bygda, og det bekrefter også Liv Anne Helle.

– Det er samholdet som er i bygda. Vi vil at bygda skal utvikle seg, bli bedre og større.

De siste to månedene har det vært dugnader omtrent hver dag for å få nærbutikken ferdig til over påske.

Sentral del av norsk identitet

Bygdeforsker Maria Almli sier man ser på dugnad som er viktig og sentral del av den norske identiteten.

– Med de siste årenes kriser, koronapandemi og krig i Europa, ser vi at dugnadsånden fortsatt er veldig sterk, kanskje til og med revitalisert, sier Almli.

Maria Almli, bygdesosiolog og skribent, sier man har en fordel i små samfunn når gjelder dugnad. Foto: Bjørn Inge Karlsen

Hun forteller at mange nordmenn ser på det å delta i en dugnad som en grunnleggende verdi som binder oss til hverandre i et lokalsamfunn.

– Folk engasjerer seg i dugnad både i større og mindre samfunn, men det sosiale presset for å delta virker trolig mer i gjennomsiktige samfunn, i bygda hvor «alle kjenner alle».

Almli sier man i små samfunn har en fordel med at organiseringa er lettere, ved at «alle» vet hvem man skal ringe til for hjelp på et visst område. Enten det gjelder kompetanse eller utstyr.

– Det felles målet, utfordringene eller mestringa ved å få det til, vil også gå inn som en ny del av den felles fortellinga om den aktuelle bygda. Alt dette binder folk sammen, sier Almli.

Over påske skal butikken åpne, men hvordan det skal feires er de ikke helt sikre på ennå. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Dette gjør vi sammen

På drøyt et halvt år har dugnadsgjengen klart å rive ned bygninga som sto der og bygge en ny butikk.

– Alle sånne dugnadsprosjekt handler om at det er noen ildsjeler som går foran og tar tak. Heldigvis er det sånn at det er mange ildsjeler som drar i hver sine prosjekt, sier Roy Dahle.

– Her i bygda sier vi: Det er lett. Dette fikser vi. Dette gjør vi sammen, sier Liv Anne Helle.

Over påske skal butikken åpne. Butikken som bygdesamfunnet står bak.