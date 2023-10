Øvingsgranat utløyste alarm

Trafikken på Ålesund luftham Vigra, blei i formiddag stoppa ein kort periode då det blei funne ein øvingsgranat i bagasjen til ein tilsett i forsvaret.

– Juristane ved politidistriktet må vurdere om det er gjort noko ulovleg her. Men uansett ønskjer vi ikkje at nokon skal transportere med seg øvingsgranatar i bagasjen på fly. Hendinga viser at tryggleiksrutinane på Vigra fungerer, seier Jens Dahl ved operasjonssentralen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Trafikken går no som normalt.