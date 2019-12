Overvakar oppdrettsnæringa

Fiskeriminister Harald T. Nesvik jobbar med eit systemet som inneber at landet blir delt inn i 13 fargelagde område. Fargen blir sett ut frå korleis lakselusa påverkar villaksen i området. Det avgjer om oppdrettarane får lov til å auke eller må redusere produksjonen. – Dette er viktig for villaksen, og for verdiskaping og arbeidsplassar, seier Nesvik.