Overtar Kavli Moen gård: – Dette er en stor ære

Romsdalsmuseet overtar Kavli Moen gård fra nyttår

Det er The Kavli Foundation i California som nå velger å donere gården der grunderen og milliardæren Fred Kavli vokste opp på til Romsdalsmuseet.

Museumsdirektør Hans-Olav Solli sier at det er en stor ære, og at det vil gi Romsdalsmuseet et stort løft.

– Jeg tror det knapt er noe museum i landet som har fått en slik gave, iallefall har ikke jeg hørtt om noe liknende, sier Solli til NRK.

Fred Kavli emigrerte til USA etter endt studium i teoretisk fysikk ved NTNU (NTH) i 1955. Han bygget opp en større formue gjennom Kavlico Corporation, en ledende leverandør av sensorer til fly- og bilindustrien.

Fred Kavli døde i 2013 og ligger gravlagt i Eresfjord.