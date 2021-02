Overskudd på 1,4 millioner

Helse Møre og Romsdal hadde i januar et overskudd på 1,4 millioner kroner. Dette skjer på tross av at foretaket hadde lavere inntekter fra pasientbehandlinga enn planlagt. Administrerende direktør Øyvind Bakke sier helseforetaket la et godt økonomisk grunnlag i 2020, og at Helse Møre og Romsdal nå har penger til å skifte ut mye av det gamle medisinsktekniske utstyret som sykehusene har slitt med i flere år. Han legger likevel til at koronapandemien skaper en usikker situasjon for helseforetaket. Selv med lite smitte i fylket må sykehusene likevel planlegge ut fra at det kan komme mer koronasmitte også på våre kanter.