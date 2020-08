Overskudd for verft

Fiskerstrand Verft hadde i 2019 et overskudd på nærmere 23 millioner kroner. Verftet, som konsentrerer seg om reperasjoner og ombygginger, hadde godt over 60 oppdrag. Totalt hadde konsernet Fiskerstrand Holding, som har rundt 150 ansatte, et overskudd på drøye 27 millioner kroner.