Overskot i helseføretaket

Overskotet i Helse Møre og Romsdal er så stort at administrerande direktør går inn for ekstraordinære investeringar for 56 millionar kroner. 16 millionar til ny MR-maskin i Kristiansund, 20 millionar til klinikkane ogg 20 millionar til investeringar i bygg. I tillegg skal deler av overskotet gå inn som eigenkapital til milliardutbygginga i Ålesund. Ved utgangen av oktober var overskotet i Helse Møre og Romsdal på 146,4 millionar kroner.