Overskot for Fjord1

Fjord1 gjekk 229,4 millionar kroner i overskot. Det syner halvårsresultatet for ferjekonsernet. Overskotet er 10 millionar mindre enn på same periode i 2017. Eit sterkt og godt resultat, seier administrerande direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland. Sidan nyttår har selskapet fått inn 1,5 milliardar i inntekter, noko som er 100 millionar betre enn same halvår i fjor.