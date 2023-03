Overskot etter ekstratilskot for sjukehus

Helse Møre og Romsdal fekk eit overskot på 16,9 millionar kroner i februar, og er dermed på pluss-sida igjen, etter underskot i november og januar. Hovudårsaka er eit ekstratilskot til sjukehusa i fylket på 125 millionar kroner for heile året, og der tilskotet for dei to første månadene er tatt inn i rekneskapen for februar. Dette gjer at helseføretaket, som la opp til å gå i balanse dette året, no reknar med å gå med 70 millionar kroner i overskot.