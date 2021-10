Oversikt over vedlikehold på veiene

Møre og Romsdal er et av få fylke med oppdatert oversikt over hvor mangelfullt vedlikeholdet av fylkesvegene er. Opplysningsrådet for Veitrafikken mener slikt vedlikehold bør være den viktigste prioriteringen for både regjeringen og fylkene. I dag og i morgen er rådet på besøk i vårt fylke. Politisk rådgiver Rikard Gaarder Knutsen mener det er et stort problem at det ikke finnes en bedre oversikt. Etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene er anslagsvis på mellom 60 og 90 milliarder kroner.