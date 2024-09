Politiet har lenge planlagt for prinsessebryllupet. De har sørget for sikkerheten til arrangementet, gjestene og de som har vært Geiranger denne helga. Ifølge innsatsleder Stian Fagervold har det gått meget bra.

– Ting har gått flott hele tida. Vi har hatt ei god helg sammen med mange andre.

– Det har vært mye droneflyging i området. Hva kan du si om det?

– Vi har observert det, og hatt kontroll på det hele tida.

– Har bryllupsgjestene oppført seg bra?

– Jeg har ikke inntrykk av noe annet.

Politiet sperret veien i Geiranger lørdag. Foto: Øyvind Sandnes

Overrasket over lite folk på campingplassen

Lørdag ga prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett sitt ja, og både norsk og internasjonal presse, stod klare med mikrofoner og kamera. Det er flere som valgte å reise til Geiranger for å få med seg bryllupet, men mange trodde det skulle bli mer trøkk.

Jan Werner Nesmoen og kona Marianne Cross tok turen fra Askim.

– Fordi hun ville det. Det er bursdag og julepresang. Jeg var ikke så interessert som henne da, men det var moro.

De kom til campingplassen i Geiranger allerede onsdag ettermiddag, fordi de var redd at det skulle være stappfullt.

– Jeg spurte om vi hadde en plan B hvis vi måtte snu, men det var ikke noe problem. Det var lite folk.

– Er dere overrasket over hvor lite folk det var?

– Ja, jeg trodde ikke vi skulle få sjøplass og full utsikt mot kongeskipet og alt.

Jan Werner Nesmoen og Marianne Cross syns det var god plass i Geiranger. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Ordfører i Stranda, Einar Arve Nordang fra Høyre, syns det har vært en strålende bryllupshelg, med sol, god stemning og mange festkledde i gatene.

I forkant av bryllupet gikk han ut og sa det var begrenset med parkeringsplasser i sentrum, men dagen ble ikke like kaotisk som venta.

– Det var mange som sa til meg at det egentlig var mindre folk enn de venta. Det tenkte jeg selv også, at det kunne faktisk ha vært litt mer folk.

, Einar Arve Nordang fra Høyre er ordfører i Stranda kommune. Foto: Stranda kommune

Tror folk ble skremt fra å dra til Geiranger

Etter helga er Marianne Cross strålende fornøyd.

– Vi koste oss masse, og det var verdt all ventingen og såre bein.

Jan Werner Nesmoen er ikke like fornøyd med all ventingen.

– Jeg syns synd på journalistene som måtte stå i mange timer for å kanskje få et blinkskudd.

Mange vil ha et blinkskudd av brudeparet. Foto: Christian Breidlid / NRK

Og pressekorpset var stort. Både internasjonal og nasjonal media var på plass. Og selvfølgelig lokalavisa Nyss.

– Helga har vært veldig innholdsrik og vi er litt svimmel etter alle inntrykkene ennå. Det har gått over all forventning. Samtidig så har det vært mye mindre folk enn hva vi hadde forventa, sier redaktør Monica Aure Fallingen.

Monica Aure Fallingen og Amanda Røed Stave i lokalavisa for Stranda og Sykkylven kommune, Nyss. De hadde ordna med gratulasjonskort på bilen. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Hvorfor tror du det ikke har vært flere?

– Jeg tror folk har blitt litt skremt over at det skulle bli totalt kaos, men her var plass til flere folk.

– Hvordan oppsummerte lokalbefolkninga bryllupshelga?

– De kosa seg, stiller på dugnad og står på. Vi har feira kjærligheten. Det var unger som hadde en parade fra skolene rundt her, og dans og glede. Veldig kjekt.