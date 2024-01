Overleverte opprop om mistillit

Overlege ved St. Olavs hospital, Berit Helene J. Grandaunet, overleverte i dag eit opprop til helseminister Ingvild Kjerkol der underskrivarane uttrykkjer mistillit til leiinga i Helse Midt-Noreg og Helseplattforma.

Oppropet har, ifølgje Grandaunet, fått 2552 underskrifter, i all hovudsak frå tilsette i spesialisthelsetenesta i Midt-Noreg.

I oppropet heiter det at underskrivarane ikkje har tillit til at leiinga i Helse Midt-Noreg arbeider til det beste for helsetenestene i regionen.

Underskrivarane har heller ikkje tillit til at leiinga i Helseplattforma AS er ein truverdig aktør i prosessen med å skaffe spesialisthelsetenesta eit nytt digitalt journal- og samhandlingssystem.

Underskrivarane bed helseministeren om å gripe inn og stanse det dei kallar ei rasering av helsetenestene i Midt-Noreg.