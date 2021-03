Overgrepsutsette må til Molde

Overgrepsmottaket i Kristiansund vart stengt i samband med fødeavdelinga. Det stilte Jenny Klinge (Sp) spørsmål om til helseministeren, ho lurer på korleis han skal sørge for at overgrepsutsette frå Nordmøre får eit godt tilbod. Bent Høie (H) svarar at overgrepsutsette må reise til Molde, og meiner dette er forsvarleg.