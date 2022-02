Dei to kvinnene skal ha blitt klar over kvarandre, då dei møttest i ein behandlingssituasjon. Den eine var behandlar, den andre var pasient. Det behandlaren ikkje visste, var at begge to over lang tid hadde hatt eit forhold til den same mannen.

På det tidspunktet hadde behandlaren nettopp blitt sambuar med den tidlegare fastlegen.

Då pasienten tok henne til sides for å avsløre kven ho hadde flytta saman med, nekta behandlaren å tru det.

– Det smykket, det har eg også, skal pasienten ha sagt til behandlaren og peikt på halsen hennar.

Axel Lange er forsvarar for den tiltalte mannen i 60-åra. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Viste fram lettkledde bilde på mobilen

Då behandlaren vitna i rettssaka, forklarte ho at pasienten heldt fram med å fortelje om andre identiske smykke og kle som begge to hadde fått av legen. Så drog pasienten fram mobilen og viste fram ei rekkje bilde av seg sjølv i lag med den tidlegare fastlegen.

Då forstå ho at det var sant.

– Eg er veldig glad for at ho varsla meg. Det var vondt, men eg hadde så mange skylappar at eg trudde fullt og fast på han, sa ho i retten.

Behandlaren og pasienten er berre to av kvinnene som no forklarer seg om relasjonen den profilerte fastlegen på Sunnmøre. Han er tiltalt for å ha forgripe seg mot tre pasientar, og under etterforsking for to til. To tidlegare elskarinner og ekskona har også forklart seg.

Nektar framleis straffskuld

Det er felt mange tårer under rettssaka i Sal 138 på Ålesund tinghus dei siste dagane.

Ein etter ein har forklart seg om ein flink og omsorgsfull lege som brydde seg meir enn vanleg. Etter kvart skal det ha utvikla seg til seksuelle overgrep. Bak lukka dører og med andre pasientar ute på venterommet, skal han ha kasta legefrakken og misbrukt dei.

Allereie i 2017 miste den tidlegare fastlegen miste autorisasjonen etter ei liknande sak. No kan han hamne i fengsel dersom retten finn han skuldig.

Den tidlegare legen nektar for straffskuld og skildrar seg sjølv som ein lege som ville det beste for pasientane.