Overgrepstiltalt i varetekt

Ein mann i 60-åra frå Sunnmøre er varetektsfengsla i fire veker. Han blei i fjor haust tiltalt for seksuelle overgrep mot barn. Etter at statsadvokaten tok ut tiltalebeslutninga, selde han leilegheita si og reiste til Kviterussland. Mannen blei etterlyst og pågripen i Kviterussland. Han blei utlevert til Norge og retten meiner det er fare for at han vil stikke av.