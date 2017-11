Overgrepssak i retten

I dag startar rettsaka mot ein romsdaling i 30-åra som er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre mindreårige jenter. Den yngste var berre sju år då overgrepa skal ha skjedd. Ifølge tiltalen har mannen forgripe seg mot jentene fleire gongar, og det var også ei stund mistanke om at fleire andre kunne vere utsette for det same. Det er sett av tre dagar til saka.