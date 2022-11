Overført til Noreg

Ein 30 år gamal mann, som i august blei arrestert med falsk pass då han var på veg ut av Europa, er no utlevert til Noreg.

I mai blei mannen og to andre dømt for valdtekt av ei jente under 14 år i Romsdal. Mannen anka dommen til lagmannsretten der han i august blei dømt til fem år og seks månader i fengsel. Mannen møtte ikkje opp under ankeforhandlinga, men blei seinare arrestert i Amsterdam då han prøvde å kome seg til Mexico.

Torsdag blei han utlevert til Noreg. Retten har no bestemt at mannen skal sitte fengsla i åtte veker, medan dommen i lagmannsretten bli rettskraftig. Når det skjer kan mannen bli overført direkte til soning.