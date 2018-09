Øverås bekrefta til OL

Golfspelaren Emilie Øverås frå Ålesund er bekrefta klar for ungdoms-OL i Buenos Aires i oktober. Øverås, som representerer Oslo Golfklubb, klarte kvalifiseringskravet i vår, då ho vann to av tre rundar i norgescupen for juniorar. Norge stiller med totalt 16 utøvarar i ungdoms-OL. Troppen samlast til pre-camp i Oslo 11. september.