Øver i Rauma

110-sentralen i Møre og Romsdal melder at det blir ein brann- og redningsøving på eit oppdrettsanlegg i Langfjorden i Rauma frå klokka 12.00 og utover. dei opplyser at det vil bli brukt røyk under øvinga som blir arrangert av oppdrettsselskapet sjølv.