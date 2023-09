Over halvparten har vurdert å slutte

Nesten seks av ti politiansatte har vurdert å slutte i politiet i løpet av de siste to årene. Blant årsakene de oppgir, er økt arbeidsbelastning, ressursmangel og lav lønn. Det skriver Politiforum. For Møre og Romsdal sin del er det 61 prosent av de spurte som svarer at de har vurdert å slutte i politiet i løpet av de to siste årene, eller vurderer å gjøre det nå.