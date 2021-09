Over halvparten har førehandsrøysta

I Kristiansund har no heile 52,7 prosent av dei røysteføre vore ved valurnene og førehandsrøysta.– Av andre større stadar i landet, har Bærum og Ringerike fleire førehandsrøyster til årets stortingsval. Også i Averøy har over halvparten av dei røysteføre alt stemt, tilsvarande 50,14 prosent no i ettermiddag, opplyser Bård Solvik i Valdirektoratet. Samla sett har 43, 22 prosent av dei røysteføre i Møre og Romsdal førehandsrøysta.