Over en million fulgte gulløpet

Karsten Warholms gulløp i går kveld ble fulgt av over 1,1 millioner seere. Det gir en andel på 73 prosent. Håkon Lund Sørensen i NRK Analyse sier dette er høye tall for en sportssending i dagens TV-marked, og spesielt for en friidrettssending i august. – Tre av fire av de som så på TV da løpet gikk, fulgte NRK-sendingen, sier Sørensen.