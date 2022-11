Over 16 tusen mangler fastlege i fylket

Seks prosent av innbyggerne i Møre og Romsdal var uten fastlege ved utgangen av 2021, viser fylkestatistikken fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dette er godt over landsgjennomsnittet. Det betyr at over 16 000 innbyggere i fylket var utan fastlege, 9 566 av disse har stått uten fastlege i et år.

Mangelen på fastleger er ujevnt fordelt i Møre og Romsdal. Hardest rammet ved utgangen av 2021 var kommunene Herøy, Hareid og Sande. I Herøy stod 30,5 prosent av befolkninga uten fastlege.