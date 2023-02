Over 11 millioner i krav

Geiranger Bakeri har et krav på over 11 millioner mot seg etter konkursen. Krav fra kreditorer utgjør litt over ni millioner, mens lønnskrav er kommet opp i over to millioner. Det skriver Nett.no. Selskapet som hadde utsalg i Ålesund, Sykkylven, Langevåg, Geiranger og Volda gikk konkurs i midten av januar.