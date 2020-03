Over 11 000 har søkt om dagpengar

11 334 arbeidstakarar har søkt om dagpengar i Møre og Romsdal på grunn av permittering dei siste to vekene, melder Nav. Det er ein auke på 681 sidan i går. Det er no 8,2 prosent av arbeidsstyrken i fylket som har søkt om dagpengar under permittering. 1118 har søkt om ordinære dagpengar.