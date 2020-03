Over 10.000 har søkt om dagpengar

10.653 arbeidstakarar har søkt om dagpenger i Møre og Romsdal på grunn av permittering dei siste to vekene, melder Nav. Det er ein auke på 901 sidan i går, mens det kom inn 937 nye søknader dagen før der igjen. Det er no 7,7 prosent av arbeidsstyrken i fylket som har søkt på dagpengar under permittering. 1.037 har søkt om ordinære dagpengar. Sykkylven er verst stilt, der er 660 av 7700 permitterte.