Øvelse hele neste uke i Kristiansund

Beredskapsetater og private aktører samles til storøvelse i Kristiansund neste uke. Aktiviteten vil være konsentrert rundt Vestbase og noen omkringliggende steder. Publikum kan blant annet møte styrkene til Heimevernet og politi som rykker ut med blålys i den operative delen av samhandlingen. Det er NorSea som har tatt initiativ til øvelsen etter at selskapet ble med i et pilotprosjekt for utprøving av et beredskapssystem for krisehåndtering.