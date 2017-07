Østlendinger tror Norge har over 4000 torsketrålere

– Jeg vet nesten ikke om jeg tør å si det en gang, men folk kan nesten ingenting, sier Thorvald Tande Jr., redaktør i Norsk Fiskerinæring.

Han har gjort uformelle spørreundersøkelser på Østlandet, for å se hvor mye de vet om norsk fiskerinæring. I dag skal fiskere møte fiskere under fiskekonferansen Havblikk i Midsund. Der skal de drøfte utfordringer næringen står ovenfor.

En av utfordringene er at folk som bor der makten ligger vet for lite om fiskerinæringen, mener redaktøren.

Tror Norge fisket til sammen 7 tonn

Tande Jr. holder i ettermiddag foredraget «Norsk fiskeri sett fra en kontorstol på Østlandet».

– Dette er en spørreundersøkelse blant en femtitalls personer i alle aldre på Eidsvoll og i Oslo. Jeg har stilt dem en 30–40 spørsmål om alt fra hva fiskeriministeren heter til hvor mange torsketrålere det er i Norge.

Resultatet er langt fra godt nok, mener han.

– Jeg spurte blant annet hvor mye de tror vi fisket i tonn i fjor. Svarene varierte fra 7 tonn til 200 millioner tonn. Det går folk rundt på Østlandet og tror at Norge fisket bare 7 tonn fisk i fjor.

– Jeg spurte hvor mange torsketrålere vi har. I dag er det rundt 30–31. Snittsvaret av de 52 jeg snakket med svarte 4080 trålere, forteller Tande Jr.

Et snev av alvor

Redaktøren mener dette ikke er noe vi burde ta for lett. Problemet han setter lys på viser at folk som bor der makten ligger kan være et problem for næringen rundt om i landet.

– På Østlandet bor over halvparten av alle mennesker i Norge. Dette er folk som velger inn representanter på Stortinget, og i mange sammenhenger er med på å bestemme rammevilkår for utviklingen av næringen.

Mener vi burde informere bedre

Tande Jr. mener vi burde være flinkere med informasjon og opplysning.

I Midsund arrangeres fiskerikonferansen Havblikk for andre året på rad. Flere har ankommet med båt. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– Alle må hjelpe til. Ikke minst skoleverket må komme mer innom fiskerinæringen i skolebøkene. Man må begynne med barna.

Selv om spørreundersøkelsene viser at kunnskapen er lav, er det to ting de kan.

– De vet at skrei er en torsk som kommer inn til Lofoten for å gyte, og så vet de at det ikke er så mange kvinnelige fiskere. Men de aner ikke hvor vi fisker, hvor mange fiskebåter vi har eller hvor mange som jobber i næringen.