Østigård klar for Brighton

Premier League-klubben Brighton kjøper Leo Skiri Østigård fra Molde Fotballklubb, skriver klubben i en pressemelding. Skiri Østigårds far, Even Østigård, fortalte til Nettavisen tidligere i dag at sønnen var på vei til England for å signere. Østigård har det siste halvåret vært på utlån i 1.divisjonsklubben Viking.