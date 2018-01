Østigård forlenger

Leo Skiri Østigård fra Åndalsnes har signert en ny treårskontrakt med Molde FK. Østigård er kaptein på juniorlaget til MFK. Manager Ole Gunnar Solskjær sier det er viktig å få frem lokale spillere, og at han er sikker på at Østigård er klar for å ta det endelige steget opp i Eliteserien.