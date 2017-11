Osen tror de når fram med kravet

Ordfører i Smøla, Roger Osen fra Arbeiderpartiet, tror Nettverk for Kyst- og fjordkommuner når fram med sitt krav om 25 øre per kilo fra oppdrettsnæringa. Det er flertall i Stortinget for dette, men regjeringa har ikke foreslått det i statsbudsjettet. Roger Osen, som også er styremedlem i Nettverk for Kyst- og fjordkommuner, har stor tro på at de når fram med kravet.