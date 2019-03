Orten vil ha Helse Midt på bana

Stortingsrepresentant Helge Orten frå Høgre meiner kutta som Helse Møre og Romsdal har foreslått, mellom anna å legge ned fødeavdelinga i Kristiansund, er svært uheldige. Han meiner det vil vere ein stor fordel å vente med alt av strukturendringar til det nye fellessjukehuset på Hjelset er på plass. Orten seier det overordna ansvaret for helsetilbodet i regionen ligg hos styret i region Midt, og at dei bør sjå på om Helse Møre og Romsdal er godt nok finansiert. – Eg meiner at Helse Midt-Noreg må sterkare på bana enn i dag. For å få med seg folk og tilsette er det ein fordel å unngå forslag som å slå saman fødeavdelingar. Dette skaper berre uro og usikkerheit, seier han.