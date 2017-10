Orten skal lede transportkomiteen

Helge Orten (H) skal lede Stortingets transport og kommunikasjonskomite de neste fire årene. I går ble det kjent at Orten blir Høyres fraksjonsleder i transportkomiteen, men Høyre har i dag fått tildelt ansvaret for å lede komiteen. Orten bli valgt inn på Stortinget i 2013 og havnet da i transportkomiteen. orten sier til NRK at dette er stor ære. Sist gang en politiker fra Møre og Romsdal fikk lederansvaret for denne komiteen var i 2001 da Petter Løvik (H) ble leder.