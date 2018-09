Ørsting vann kunstpris

Arild Våge Berge frå Ørsta er tildelt Norske Kunstforeningers debutantpris 2018. Prisen er på 50.000 kroner og blir delt ut under den offisielle opninga av Høstutstillingen laurdag 8. september. Berge, fødd i 1983, får prisen for verka «Unstable Monuments 1» og

«The Gravity of a Lake Focused Into One Point (2)».