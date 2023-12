Ørsta kommune må betale Romarheim

Ørsta kommune og Romarheim Entreprenør har inngått forlik, skriver Møre-Nytt. Det betyr at kommunen skal betale omtrent 25 millioner kroner til selskapet, utover det som allerede er betalt.

Kommunen har med det betalt omtrent 66,5 milloner kroner av et samlet krav fra Romarheim Entreprenør AS på om lag 130 mill, skriver kommunen til avisa.

Partene skulle egentlig møtes i Møre og Romsdal tingrett denne uka, men har nå altså inngått forlik. Det var i oktober at Romarheim saksøkte kommunen. Bakgrunnen skal ha vært at selskapet, som gjorde grunnarbeidet på Melsgjerdet næringsområde, mente de hadde fått for lite betalt.